الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: تصريحات الرئيس السيسى تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

أشادت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات القومية تساعد الدولة المصرية علي امتلاك القوة الشاملة.

وأشارت "الجمال" في تصريحات اليوم إلي أن ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من تصريحات سواء متعلقة بشأن الأسعار أو أزمة الدولار تؤكد للجميع أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى لن تتخلي عن مواطنيها، وأن تعمل من أجل التقليل من تداعيات الأزمة العالمية.
وأوضحت النائبة أسماء الجمال أن حديث الرئيس السيسى اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، بمثابة حديث المصارحة والمكاشفة، مشيرة إلي أن افتتاح مثل هذه المشروعات القومية يساعد في إيقاف نزيف العملة الصعبة، ويضع مصر ويدفع عجلة الاقتصاد المصرى، كما أن هذه المشروعات حلقة فى استمرار سلسة للمشروعات القومية التي نفذتها مصر مؤخرًا، خصوصًا وأن هذا المصنع هو هام وضرورة بالنسبة لمعايرة مياه الشرب.
كما أشادت بحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلة إن هذا القانون يشغل الكثير من مصريين وتصريحات الرئيس السيسى بمثابة رسائل طمأنة".

 

النائبة أسماء سعد الجمال العلاقات الخارجية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي إنتاج الغازات الطبية والصناعية توليد الطاقة الثلاثية

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