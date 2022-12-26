الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. اعتماد 21 مؤسسة في هيئة ضمان الجودة والتعليم بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

حصلت مديرية التعليم بدمياط، اليوم الإثنين، على اعتماد هيئة ضمان الجودة والتعليم لـ21 مؤسسة تعليمية بالقرار رقم 221 بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، والتي شملت 13 مؤسسة من خطة “2020-2021” و8 مؤسسات من خطة اعتماد المدارس للعام الدراسى 2021-2022 من اجمالى 67 مؤسسة وفى انتظار نتيجة  عدد ٥٨ لذات العام.

جاء ذلك تتويجًا لجهود الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، والدعم المتواصل من على عبد الرؤوف وكيل الوزارة وعبد العليم جمعة وكيل المديرية، وصالح القصيفى مدير عام التعليم العام ويحيى توما، مدير عام الخدمات التعليمية.

ونرصد في السطور التالية بيانًا بالمؤسسات التعليمية المعتمدة وتشمل “ادارة دمياط مدرسة دمياط الإعدادية بنين ، ومن إدارة فارسكور مدرسة مناع خليل الإعدادية وعبد المنعم مي الاعدادية وروضة الشهيد عبد الغني عياد للتعليم الأساسي، ومن إدارة عزبة البرج مدرسة الشهيد احمد حسن الجنيدي الابتدائيه، وإدارة كفر البطيخ مدرسة كفر البطيخ الاعدادية بنات و وروضة العوامر للتعليم الاساسي ، وإدارة دمياط الجديدة روضة الكفراوي للتعليم الأساسي وروضة على بن ابى طالب، و من إدارة السرو روضة الشهيد أيمن أحمد عطية و روضة احمد ابراهيم سليمان، و من إدارة ميت ابوغالب  الفريق مدكور ابوالعز للغات الابتدائيه وروضة الشهيد طاهر أبو زيد”.

ومن خطة اعتماد العام الدراسى  2022/2021 وبيانها فى ادارة ميت أبو غالب مدرسة الفريق مدكور ابوالعز الاعدادية وروضة المدكور ابو العز ، وفى ادارة كفر البطيخ روضة مدرسة البساتين وفى ادارة فارسكور مدرسة شجرة الدر الابتدائية الرسمية لغات وروضة شجرة الدر الرسمية لغات وروضة مدرسة عبد المنعم مي  وروضة اولاد خلف الجديده ومنارة بدرالابتدائية الخاصة.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط دمياط أحداث دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. تحالف العمل الأهلى يُلبى احتياجات السيدة «نوال حسن»

لمروره بأزمة نفسية.. مدرس تربية فنية ينهى حياته بمحافظة الفيوم

الأمن يكشف مفاجأة فى فيديو تعذيب شاب لأمه المسنة فى الغربية

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل

نائب رئيس الوزراء الأفغاني ينفى ممانعة طالبان في حصول الفتيات على التعليم

وكيل «تعليم دمياط» يشهد فعاليات إطلاق الملتقى الفني لاتحادات الطلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا