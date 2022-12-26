بالأسماء.. اعتماد 21 مؤسسة في هيئة ضمان الجودة والتعليم بدمياط

حصلت مديرية التعليم بدمياط، اليوم الإثنين، على اعتماد هيئة ضمان الجودة والتعليم لـ21 مؤسسة تعليمية بالقرار رقم 221 بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، والتي شملت 13 مؤسسة من خطة “2020-2021” و8 مؤسسات من خطة اعتماد المدارس للعام الدراسى 2021-2022 من اجمالى 67 مؤسسة وفى انتظار نتيجة عدد ٥٨ لذات العام.

جاء ذلك تتويجًا لجهود الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، والدعم المتواصل من على عبد الرؤوف وكيل الوزارة وعبد العليم جمعة وكيل المديرية، وصالح القصيفى مدير عام التعليم العام ويحيى توما، مدير عام الخدمات التعليمية.

ونرصد في السطور التالية بيانًا بالمؤسسات التعليمية المعتمدة وتشمل “ادارة دمياط مدرسة دمياط الإعدادية بنين ، ومن إدارة فارسكور مدرسة مناع خليل الإعدادية وعبد المنعم مي الاعدادية وروضة الشهيد عبد الغني عياد للتعليم الأساسي، ومن إدارة عزبة البرج مدرسة الشهيد احمد حسن الجنيدي الابتدائيه، وإدارة كفر البطيخ مدرسة كفر البطيخ الاعدادية بنات و وروضة العوامر للتعليم الاساسي ، وإدارة دمياط الجديدة روضة الكفراوي للتعليم الأساسي وروضة على بن ابى طالب، و من إدارة السرو روضة الشهيد أيمن أحمد عطية و روضة احمد ابراهيم سليمان، و من إدارة ميت ابوغالب الفريق مدكور ابوالعز للغات الابتدائيه وروضة الشهيد طاهر أبو زيد”.

ومن خطة اعتماد العام الدراسى 2022/2021 وبيانها فى ادارة ميت أبو غالب مدرسة الفريق مدكور ابوالعز الاعدادية وروضة المدكور ابو العز ، وفى ادارة كفر البطيخ روضة مدرسة البساتين وفى ادارة فارسكور مدرسة شجرة الدر الابتدائية الرسمية لغات وروضة شجرة الدر الرسمية لغات وروضة مدرسة عبد المنعم مي وروضة اولاد خلف الجديده ومنارة بدرالابتدائية الخاصة.