أمريكا تواجه العواصف الثلجية بسيارات الملح.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف التفاصيل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد موجة الجليد التي ضربتها والت يتعد الأصعب منذ أربعين عامًا.

العاصفة الثلجية هي الأصعب منذ أربعين عامًا

وقال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية، من نيويورك، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع "النشرة الإخبارية"، أن العاصفة الثلجية هي الأصعب منذ أربعين عامًا وفقًا لما أعلنته الأرصاد وحاكمة نيويورك، مشيرًا إلى أن العاصفة منعت المواطنين من الذهاب لأعمالهم والطلاب لمدارسهم.

وأوضح أن درجات الحرارة اليوم تحسنت وبلغت 4 درجات تحت الصفر في حين وصلت أمس إلى 15 و 20 درجة تحت الصفر، مؤكدًا أن العاصفة كانت قوية للغاية ورغم الوفيات إلا أنها نيويورك تعتاد على مثل هذه العواصف التي تودي بحياة الأشخاص.

وتابع، أن العاصفة انتهت ورغم ذلك ما زلنا في فصل الشتاء وهناك العديد من العواصف التي تكون أكثر شدة في يناير، وتقل في شهر مارس، موضحًا أن الأرصاد أكدت أن هذه العواصف ستكون أشد من السنات السابقة بسبب التغيرات المناخية.

وعن التعامل مع الثلوج، قال الولايات المتحدة تقوم منذ اليوم الأول بالانذار وتقديم النصائح عبر النشرات وإعلان الطوارئ لجميع المستشفيات لاستقبال الحالات وكذلك خدمة طوارئ على الطرق لمساعدة العالقين، كما تنتشر سيارات الملح والتي تقوم بنشر الملح على الطرقات لأنه يعمل على إذابة الجليد.