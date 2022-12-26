مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى العام للفصل الدراسي الأول،لعام 2022/2023م.
وجاءت المواصفات، كالآتي:
١- تتضمن الأسئلة نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
٢- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
٣- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
٤- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
٥- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
٦- أن تستوفي الورقة الامتحانية، البيانات الأساسية "المرحلة - الصف المادة - الزمن- -الدرجة -الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة- العام الدراسي".
٧- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها؛ حجم الخط -نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة ٨- الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
٩- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتوائها على أى موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينة دون غيرها.
١٠- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي، لابد أن تحتوي في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب، على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.