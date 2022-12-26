الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشارى تغذية يوضح أسباب برودة الأطراف وعلاجها بالطعام

أسباب برودة الأطراف
أسباب برودة الأطراف وعلاجها بالطعام

مع قدوم الشتاء يعاني بعض الناس من برودة مستمرة في الأطراف، والتي تحدث لسببين كما أوضح الدكتور محمد الشافعي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بجامعة القاهرة.

السبب الأول لبرودة الأطراف، مرضي، أن يكون الشخص مصابا بالسكري ويعاني من مشكلة في الأوعية الدموية، أو التهابات أعصاب، تجعل تدفق الدم في الأطراف قليلا.

والسبب الثاني أن الشخص الطبيعي غير المريض قد يعاني من برودة الأطراف وعدم وصول الدم لها، بسبب اختلال نوعية الأطعمة التي يتناولها.

مشروبات تدفء الجسم

وقال الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية "DMC"، إن الناس العادية الطبيعية، ممكن تعاني من برودة الأطراف في فصل الشتاء بسبب الأكل، وتحتاج لأكلات ومشروبات ترفع من درجة حرارة الجسم، مثل شوربة العدس، القرفة بالجنزبيل وعليها سمسم، القرفة وعليها سمسم، القهوة السادة، النعناع، الكمون، الكركم، الثوم والبصل والكرنب واللفت.

وأشار إلى أن العلماء اكتشفوا وجود مواد كيماوية داخل هذه الأكلات تساعد على تدفئة الجسم وزيادة ضخ الدم وتحسن صحة القلب، موضحا أن الجسم يحتاج من 2 لـ3 لتر مياه في اليوم، وقد يأخذهم في شكل مياه أو سوائل ساخنة، ونصح بالتنويع بين المشروبات الساخنة على مدار اليوم، وعدم التركيز على مشروب واحد فقط.

فائدة شرب القهوة السادة 

وختم بأن فنجان واحد أو اثنين من القهوة السادة أمر صحي لكن زيادتها غير صحي، منوهًا أن الإنسان يحتاج لكميات أكبر من الأكل في الشتاء، لأن معدلات الحرق تزيد في الشتاء لتمد الجسم بالطاقة اللازمة لتدفئته.

برودة الأطراف عدم وصول الدم للأطراف الطعام مشروبات تدفي الجسم مشروبات دافئة

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