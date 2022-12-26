إصابة 60 شخصًا إثر انفجار بمصنع شمال غرب إيران

أصيب أكثر من 60 شخصًا إثر انفجار نتج عن تسرب للغاز داخل مصنع بشمال غرب إيران.

وأكد تقرير نشرته وكالة "إرنا"، أن 65 شخصًا على الأقل أصيبوا جراء الحادث الذي وقع الإثنين في مصنع للطلاء بمدينة الشهيد سليمي الصناعية في محافظة آذربيجان الشرقية.

ونقلت عن المتحدث باسم خدمات طوارئ المحافظة وحيد شادي نيا، قوله": "تمت معالجة 22 من المصابين في المكان، ونقل الآخرون الى مراكز طبية".

وأشار إلى نقل أكثر من 20 مصابا الى مستشفيات مدينة تبريز، مركز المحافظة الحدودية مع آذربيجان وأرمينيا.

من جهتها، أفادت وكالة "إيلنا" أن حالة بعض المصابين ليست جيدة".

وتقع مدينة الشهيد سليمي الصناعية في آذرشهر بمحافظة آذربيجان الشرقية، وهي الأكبر من نوعها في شمال غرب الجمهورية الإسلامية، اذ تضم أكثر من 28 ألف عامل في نحو 790 وحدة انتاجية، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.