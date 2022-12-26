أسبوع آخر من التجمد.. تحذيرات من عواقب العاصفة الأمريكية المميتة

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن حالة التجميد من العاصفة الشتوية المميتة في الولايات المتحدة ستستمر خلال الأسبوع، حيث يتعامل الناس في غرب نيويورك مع الانجرافات الثلجية الهائلة التي تعصف بمركبات الطوارئ، ويشاهد المسافرون في جميع أنحاء البلاد الرحلات الجوية الملغاة والطرق الخطرة.

وتابعت أن العاصفة أسفرت عن مقتل 34 شخصًا على الأقل، ومن المتوقع أن تحصد المزيد من الأرواح بعد حصار بعض السكان داخل المنازل والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات.

طقس قاسٍ وتحذيرات من العاصفة المميتة

وأضافت أن الطقس القاسي امتد من البحيرات العظمى على الحدود الكندية إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك. وواجه حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة نوعًا من التحذيرات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير عن المعدل الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

وأشارت إلى أنه عبر الحدود في كندا، قالت السلطات إن حافلة انقلبت على طريق سريع جليدي في كولومبيا البريطانية عشية عيد الميلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 36 آخرين، وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية، الأحد، إن الحافلة تحطمت على الطريق السريع 97 سي شرق ميريت.

بينما قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، يوم الأحد، إن الهواء المتجمد في القطب الشمالي الذي يلف الكثير من النصف الشرقي من البلاد يتحرك ببطء، خاصة الأخبار غير المرحب بها عن بوفالو، التي شهدت رياحًا بقوة الإعصار وثلوجًا تسببت في ظروف بيضاء شلت جهود الاستجابة للطوارئ.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إن كل شاحنة إطفاء تقريبًا في بوفالو تقطعت بها السبل يوم السبت، وناشدت الناس يوم الأحد احترام استمرار حظر القيادة.

وقال مسئولون إن المطار سيغلق حتى صباح غدٍ الثلاثاء، بينما قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن إجمالي الثلوج في مطار بوفالو نياجرا الدولي بلغ 43 بوصة (109 سم) في الساعة 7 صباح أمس الأحد، حيث غطت الانجرافات الثلجية الضخمة السيارات تقريبًا، وكانت هناك آلاف المنازل مظلمة بسبب نقص الطاقة، إلى جانب عروض العطلات غير المضاءة.