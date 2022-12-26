يسرا حلمي: المنافسة في البطولة العربية لتنس الطاولة قوية ونطمح لحصد اللقب

تحدثت يسرا حلمي لاعبة نادي الزمالك لتنس الطاولة عن بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والمقامة بالقاهرة في الصالة رقم 2 في مجمع الصالات خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة 39 فريقًا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.

وقالت يسرا إن مجموعة الزمالك في البطولة قوية خاصة الفريق الجزائري الذي يضم محترفة تونسية ذات مستوى عالي.



وتابعت يسرا أن بوادر المنافسة في البطولة العربية ظهرت في اليوم الأول مشددة أن جميع الفرق المشاركة قوية خاصة فريق البحرين الذي يدعم صفوفه بـ المحترفة الرومانية والمصنفة ضمن أول 20 لاعبة على العالم.

وأردفت يسرا أن الفريق استعد للبطولة من أكثر من 10 أيام بتدريبات ومباريات مكثفة مشددة أن الفريق يطمح في الوصول لأبعد نقطة في البطولة والحصول عليها.

وتحدثت يسرا عن دعم نادي الزمالك والمدرب أمجد سليمان والذي بدوره أكد على أهمية بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق أفضل النتائج بالرغم من عدم وجود محترفة.

واختتمت نجمة نادي الزمالك أنها تنتظر الدعم من الجماهير البيضاء ومواصلة التشجيع حتى يحصدن اللقب وكذلك المنافسة على الدوري شهر مارس المقبل مؤكدة أنها تعدهم بتحقيق أفضل النتائج.

وفازت سيدات القلعة البيضاء على نادي الأقصى عطبرة السوداني بنتيجة 3/0 بعد فوز يسرا حلمي وريم العراقي وشهد سامح على هناء سليمان وأمنية مصطفى وفاطمة ماهر على التوالي.

ويشارك 20 ناديا في منافسات الرجال، تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي.

وتنطلق الجولة الأولى للرجال في الرابعة عصر اليوم الموافق 26 ديسمبر الحالي.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب الرجال والسيدات بالنسخة الأخيرة للمسابقة.