السيسى لسيدة على الرصيف: «هنعملك كل حاجة عنينا ليكى»..والأخيرة: «ربنا يخليك للمصريين»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا مع إحدى السيدات الجالسة على الرصيف، وذلك بعدما أوقف موكبه.

وقال خلال فيديو نشرته قناة "إكسترا نيوز": "قوليلنا طلباتك كلها أوامر، عنينا ليكي واللهي يا حاجة"، لترد عليه داعية له: "ربنا يخليك لينا الناس كلها بتدعيلك ربنا يعلي مراتبك ويزيدك من نعيمه ويوسع رزقك، ويخليك لكل المصريين".

وطمأن الرئيس السيسي السيدة قائلًا: "عنينا ليكي هنعملك كل اللي تعوزيه، ده أنا ليا الشرف".

وأوضح فيديو نشرته قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أوقف موكبه بعد رؤيته لإحدى السيدات جالسة على الرصيف وأدار معها حوارًا ووجه بتلبية كل احتياجاتها.