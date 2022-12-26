السفير العراقى بالقاهرة يسلم دعوة إلى وزير الشباب لحضور افتتاح بطولة خليجى

التقى السفير العراقى في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، اليوم الإثنين، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في مقر الوزارة.

وخلال اللقاء، نقل السفير العراقى تحيات وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد محمد حسين المبرقع إلى نظيره المصري، كما سلمه دعوته لحضور حفل افتتاح بطولة خليجي (25) لكرة القدم، التي ستقام في البصرة الفيحاء فى يناير المقبل، وفقا لبيان السفارة العراقية بالقاهرة وصل للدستور نسخة منه.

كما يحث الطرفان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الرياضي، والاستفادة من طاقات الشباب، فضلا عن مناقشة إمكانية التعاون والشراكة بين العراق ومصر في الفعاليات التي تنظم في كلا البلدين.

من جانبه، هنأ وزير الشباب والرياضة نظيره العراقي على تسلمه مهام عمله الجديد، مرحبا بالدعوة الموجهة إليه، متمنيا للعراق حكومة وشعبا المزيد من الازدهار والتقدم، مبديا استعداد وزارة الشباب والرياضة لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لجمهورية العراق الشقيق.

وفي نهاية اللقاء قدم وزير الشباب والرياضة درعا تقديرا للسفير العراقى لما يقدمه من دور بارز في مصر، وإسهامه بشكل كبير في دفع وتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

كرم جبر: مصر جادة فى مساعدة العراق على العودة إلى المحيط العربى

وفى وقت ساق من اليوم، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، أنه من المقرر أن تكون هناك لجنة عليا عراقية مصرية توقع على بروتوكولات بكل المجالات من بينها المجال الإعلامي.

وقال" جبر" إن تجربة تبادل الخبرات بين العراق ومصر، وبلورته بمشروع تعاون اقتصادي مدني بين البلدين سيفتح مجال العمل للشباب واستثمارات جديدة والانفتاح على العالم، حسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك بروتوكول تعاون يتناول فيه عدة أمور منها إنشاء منصة مصرية عراقية للترويج عن المشروعات والقضايا المشتركة بين البلدين وبصورة دائمة ومستمرة، وكذلك الاتفاق على برامج التدريب وأن تكون هناك زيارات متبادلة بين البلدين.

وأضاف: زرت العراق ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولاحظت أنه في كل زيارة هناك تقدم وازدهار في العاصمة، فضلا عن الأمن والاستقرار فيها.