الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دي بروين: هالاند ماكينة أهداف ويشبه ميسي ورونالدو

دي بروين وهالاند
دي بروين وهالاند

أشاد النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، بقدرات زميله النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، مؤكدًا أنه قادرًا على تقديم المزيد.

ويرى دي بروين أن هالاند سيصل إلى مستوى النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مسيرته الكروية في تسجيل الأهداف.

دي بروين يُشيد بقدرات زميله هالاند

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، تصريحات دي بروين، قائلًا: "إيرلينج هالاند لاعب مميز للغاية، إنه بمثابة ماكينة أهداف".

وتابع: "إنه إضافة قوية وكبيرة لمانشستر سيتي ويساعدنا كثيرًا في الملعب رغم صغر سنه، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه".

وأضاف: "لقد سجل 200 هدفًا بالفعل، لذلك سيمكنه تسجيل المزيد خلال السنوات المقبلة، وقد تصل إلى 600 أو 700 أو 800 هدف".

وأكد: "هالاند سيكون قادرًا على تحطيم الأرقام القياسية، إذا حافظ على مستواه ولياقته البدنية، إنه مهاجم ممتاز".

ونجح الشاب النرويجي، صاحب الـ22 عامًا، في تسجيل 200 هدفًا في مسيرته الكروية حتى الآن.

 

دي بروين يتحدث عن زميله جوليان ألفاريز بعد تتويجه بمونديال 2022

وعن تتويج زميله جوليان ألفاريز بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، قال دي بروين: "سعيد للغاية من أجله، كان يستحق هذا الفوز الكبير، أهنئه على تتويجه باللقب".

وواصل: "لقد انضم إلى تدريبات الفريق، وبدا وكأنه لديه خبرة كبيرة عندما يلعب معنا".

واختتم دي بروين تصريحاته، موضحًا: "إنه يشعر بإمكانه اللعب أكثر قليلًا، كلما استمر الموسم، حصل على دقائق أكثر، لقد سجل بعض الأهداف بالفعل".

وكان منتخب الأرجنتين قد توّج بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الماضي.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022 والتتويج باللقب على حساب فرنسا، بعد الفوز بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

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