نائب التنسيقية يستعرض تقرير طلب المناقشة العامة حول سياسة الحكومة تجاه رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة

استعرض النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة العامة الذي قدمه بشأن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأشار النائب إلى أن إصلاح الجهاز الإداري يستهدف تحقيق إرضاء المواطن، موضحا أنه تم وضع الخطة منذ سنوات لتعديل أساليب العمل الحكومة والنهوض بالموارد البشرية لتوفير الموارد والخدمات المطلوبة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الإصلاح الإداري تمحورت حول الإصلاح التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات والبيانات، فضلا عن تحسين الخدمات العامة.

وأكد النائب محمد السباعي، أنه في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تمثلت في كبر حجم الجهاز الإداري للدولة، وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة كشف خطة الدولة للإصلاح الإداري، وكذلك تطور العناصر البشرية والمدة الزمنية لعمليات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.