بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم ومن المقرر ان تبدء الجلسة العامة تأبين النائب اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية أمس الأحد، بعد بعد تعرض سيارته لاصطدام داخل مقر المجلس الشيوخ.

ويعد النائب سادس أعضاء مجلس الشيوخ الراحلين في الفصل التشريعي الحالي، حيث سبقه الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، و الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، و الدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، واللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ.

والنائب كان أحد الأعضاء الذين تم تعيينهم بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول بديل النائب بعد وفاته. وطبقا لللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت بديل النائب في حالة الوفاة وكان مرشحا ضمن القائمة، حيث تنص المادة (26) من القانون على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى.

وأن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفقا لقانون مجلس الشيوخ، من المقرر أن يعين رئيس الجمهورية، من يحل محل النائب الراحل مصطفى كامل، خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

كما تشهد الجلسة العامة للمجلس، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوًا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.