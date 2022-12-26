الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصريين للإسكان» تدعو عموميتها لمناقشة بيع حصة الشركة في «أودن كابيتال»

أرشيفية
أرشيفية

 قررت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير المقبل.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أن العمومية العادية ستنظر في بيع حصة الشركة البالغة 18.25% في شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج.

كما ستناقش العمومية انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة تبدأ من يناير 2023 وتستمر لمدة 3 سنوات؛ وذلك في ضوء الانتهاء من الإندماج.

فيما تضمن جدول أعمال العمومية غير العادية، النظر في إحلال نظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان محل أنظمة الإثابة والتحفيز في كل من شركة إميرالد للاستثمار العقاري وشركة أودن للاستثمار (شركات مندمجة).

يشار إلى أن المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، سجلت صافي ربح بلغ 18.88 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 25.38 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 56.31 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 58.02 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم غير المجمعة، تحولت الشركة إلى الخسائر خلال الفترة من العام الجاري لتتكبد 6.81 مليون جنيه خسائر، مقابل أرباح بقيمة 2.65 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى 947 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 5.3 مليون جنيه و1.3 مليون على التوالي، في حين توجه الأجانب للشراء بصافي قيمة بنحو 6.6 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 66.3 مليون جنيه والكمية 22.5 مليون ورقة منفذة على 4.1 ألف عملية.

الجمعية العامة اعادة الهيكلة بورصة مصر بورصة بيع حصة المصريين والعرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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