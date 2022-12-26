جرعة زائدة وراء العثور على جثة شاب داخل شقة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من الكشف عن ملابسات العثور على جثمان شاب داخل شقة بدائرة قسم الهرم غرب الجيزة.

البداية بتلقى شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا أفاد العثور على جثمان شاب داخل شقة بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

كشفت المعاينة الأولية العثور على جثمان شاب عشريني داخل شقة بدائرة قسم الهرم، ولا يوجد به إصابات ظاهرية، كما تأكدت فرق البحث من سلامة كافة الأبواب والنوافذ.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الوفاة بسبب جرعة مخدرات زائدة ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية.