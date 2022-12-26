إخماد حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة في المنوفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، على حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة السادسة الصناعية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي مديرية أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة السادسة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على الفور تم الدفع بـ7 سيارات للحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق الذي نشب بالمخازن ثم امتد للمصنع، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.