الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار في مصر (فيديو)

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية، مؤكدة أن البلاد تشهد منذ الأمس سقوط الأمطار مختلفة الشدة بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كميات الأمطار ستكون أقل بكثير اليوم من التي شهدناها بالأمس، لأن المنخفض الجوي الذي يؤثر علينا اتجه في اتجاه السواحل الشمالية الشرقية وشرق مصر.

وكشفت أن سقوط الأمطار بشكل كبير سيكون في السواحل الشمالية الشرقية عند دمياط، رفح، بورسعيد، ورفح، حيث ستكون هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار متوسطة الشدة، مؤكدة تشكيل السيول الخفيفة في شمال سيناء، نتيجة لاستمرارية سقوط الأمطار والطبيعة الجغرافية الموجودة هناك.

وتابعت: "ولكن باقي قطاعات الجمهورية سيكون سقوط الأمطار فيها أقل مما شهدناه بالأمس، أي ستكون أمطار خفيفة متوسطة في بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، والأمطار تمتد خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق من مدن القناة إلى خليج السويس، وقد تصل الأمطار الخفيفة إلى بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري وبعض المناطق من القاهرة الكبرى".

سيول امطار خريطة الامطار الأرصاد حالة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

جثة فى شنطة العربية..3 متهمين يقتلون سائق سيارة بالطريق الإقليمى

بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح مصنعى إنتاج الغازات ومحطة توليد الطاقة الثلاثية

«حدث ليلا»| كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شنطة سيارة.. والقبض على دجال

تراجع طفيف في أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 26 ديسمبر

32 قتيلا وعشرات الآلاف من الأمريكيين بلا كهرباء في عيد الميلاد بسبب العاصفة

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا