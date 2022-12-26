المونيتور: مصر نجحت فى استعادة بعض آثارها المسروقة من جميع أنحاء العالم

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن مصر نجحت في استعادة بعض آثارها المسروقة من جميع أنحاء العالم في عام 2022 فيما تواصل المفاوضات لاستعادة الآثار الأخرى.

وذكر الموقع الأمريكي، وفقًا لتصريحات هذا الشهر لمونيكا حنا ، الأستاذة المساعدة في علم الآثار والتراث الثقافي ، تعمل مصر على إعادة مومياء شيبينيز ، الموجودة منذ عام 1820 في مكتبة دير ساو جالو في سانت غالن ، سويسرا، بالإضافة إلى ذلك ، هناك محاولات ومفاوضات مستمرة لإعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني في لندن وتمثال رأس نفرتيتي من المتحف المصري في برلين.

اضاف التقرير أنه في الآونة الأخيرة ، تم إطلاق حملة على الإنترنت من قبل مجموعة من علماء الآثار المصريين ، بقيادة عالم الآثار المصري البارز ووزير الآثار السابق زاهي حواس ، للمطالبة باستعادة حجر رشيد.في أكتوبر الماضي.

وقالت عالمة الآثار مونيكا حنا لـ "المونيتور" إن العريضة جمعت أكثر من 2500 توقيع في محاولة لخلق ضغط شعبي لإعادة الحجر إلى مصر.

بعد 100 عام من إيواء جثة محنطة وتابوت وأربعة أواني كانوبية ومجموعة من الأغطية (الكرتون) ، أعلنت كلية كورك الجامعية في أيرلندا عن إعادة هذه الأشياء قبل أسبوعين.

قال جون أوهالوران ، رئيس يونيون كاربايد كوربوريشن للمونيتور: "أردنا كجامعة وضع الأشياء في أفضل مكان احترافي ممكن، حيث سيحصلون على رعاية متخصصة وتقدير أكاديمي من الخبراء".

وأبرز القطع الأثرية التي سيتم إعادتها هي البقايا البشرية المحنطة التي يعتقد أنها تخص ذكر بالغ طوله 5 أقدام و 6 بوصات ، ويقدر أن عمره 45-50 سنة وقت الوفاة والعنصر الثاني عبارة عن تابوت خشبي ، على الأرجح الجميز ، مطبق بالجص ومزين بصبغة.

ومن بين الآثار أيضا أربع جرار كانوبية تستخدم لحفظ أحشاء الموتى، اشترتها الجامعة عام 1911 من تجار الآثار، ويُعتقد أنها أقدم مقتنيات من بين الأشياء، حيث يعود تاريخها إلى 975-700 قبل الميلاد، بالإضافة إلى مجموعة من الكارتوناج، وهي مصنوعة من الكتان والجص والطلاء، وتستخدم لحفظ المومياوات. خلاف ذلك، لا توجد معلومات دقيقة حول كيفية وصولهم إلى الجامعة.

وجاء الإعلان عن إعادة القطع الأثرية بعد مناقشات مستمرة بدأت في أوائل عام 2022 بين يونيون كاربايد كوربوريشن والحكومتين المصرية والأيرلندية والمتحف الوطني الأيرلندي.