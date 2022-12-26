الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محافظ الإسكندرية يكشف آخر تطورات سقوط الأمطار فى «نوة الفيضة»

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

كشفت اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، آخر تطورات حالة الطقس في عروس البحر وتداعياتها، حيث تتعرض لموجة من الطقس المضطرب وسقوط أمطار غزيرة. 

وقال الشريف، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "مغرب اليوم عادت الأمور لطبيعتها بشكل جيد".

وأشار إلى أن نوة الفيضة الصغرى بدأت الخميس وكانت خفيفة ومتوسطة ومتقطعة ولكن مع انتصاف الليل الأمس  كانت خفيفة ومتوسطة حتى الصباح حتى أصبحت شديدة الغزارة منذ العاشرة صباحاً وهو أمر معتاد في مثل هذا الوقت من العام مع حلول النوات المختلفة، لكن الكميات أكبر مما هو المعتاد عليه.

وأكد: أن المحافظة معتادة على مثل هذه النوات  في كل عام ولديها حصر كامل بالبؤر الساخنة التي تشهد تجمع المياه وحصر لقدراتها على الأرض في التعامل مع مثل هذه الظروف والمستجدات.

وتابع: التحدي الذي قد يواجه الأجهزة المحلية في المحافظة في مثل هذه النوات هو سقوط الأمطار بغزارة بشكل متواصل لعدة ساعات مما يؤدي لتراكم المياه وهو ماحدث اليوم.

وكشف أن مجهوداً جباراً بذل في الشارع منذ يوم الخميس ولم تتعطل حركة المرور في جميع شوارع الإسكندرية ولو لخمس دقائق وهو نجاح على مستوى الشوارع الرئيسية.

وواصل: "بالنسبة للشوارع الجانبية لازال لدينا بها مشكلات في البنية التحتية بها وإحنا عارفينها والجميع يعملها وأحياناً تصل فيها ارتفاعات المياه بعد سقوط الأمطار ما بين 30-50 سم، بالإضافة للنجوع العشوائية التي أنشأت على مدار 20 عاماً ماضية وتغمر المنازل والمياه ونحاول معالجته والدولة تبذل مجهودًا كبيرًا في هذا الصدد بعض النجوع موجودة تحت الأرض بمتر، وبالتالي بتنزل فيها أمطار كتير، وده عارفينه ومتعودين عليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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