عميد كلية الآداب جامعة المنصورة: تركيب الكاميرات لمواجهة الغش فى الامتحانات

أوضح الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، أن هناك توجهات في جميع قطاعات الدولة المصرية سواء كانت مؤسسة أو كلية بضرورة تأمين نفسها بشكل كامل.

وأضاف الجعيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كاميرات المراقبة تحافظ على سير العمل، كما أنها تحفظ المؤسسة من أي مخاطر خارجية، وبالتالي فإن كل الكليات والمؤسسات بالجامعة مركبة كاميرات داخلية بهذا الشكل، حتى يتم الحفاظ على هذا النظام بداخل الجامعة، وتعطي أمان أكثر لكل المترددين والمتعاملين.

وأوضح أنه يتم استخدام الكاميرات لمواجهة الغش، قائلًا:"إن الكاميرات متواجدة في كل مكان، وذلك معلن في الكلية بشكل كامل، وموجودة في المدرجات بشكل كامل، كما تتواجد في الطرقات والمداخل والمخارج، وتم التنويه على ذلك.

وأشار إلى أن الهدف من الكاميرات بشكل أساسي هو متابعة العملية التعليمية وجودتها، بحيث يتناول الطالب قسط كبير من الجودة في العملية التعليمية، لافتاً إلى أنه عند الانتقال إلى العملية الامتحانية وهي عملية مكملة للعملية التعليمية، وبالتالي فقد تم الاستعانة بهذه ا لكاميرات الخاصة بالمراقبة بشكل كامل.