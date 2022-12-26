أستاذ بالقومى للبحوث يعلق على تقرير منظمة الفاو حول ارتفاع مخزون القمح

علق الدكتور زكريا فؤاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، على تقرير منظمة الفاو الذي يشير إلى ارتفاع مخزون القمح وانخفاض حجم التجارة الخاص به، قائلاً: "إنه يصدر عن منظمة الفاو منظمة الأعذية والزراعة تقارير دورية وشهرية عن المحاصيل الإستراتيجية المختلفة ومنها محصول القمح".

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية ريهام السهلي، أن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات في المناخ شديدة في كثير من الدول الأوروبية والدول الأخرى، بالإضافة إلى بعض الصراعات، والتوترات الجيوسياسية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضًا الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في تكاليف المدخلات الزراعية، كما كان يوجد بعض القيود المفروضة على بعض الصادرات، لافتاً إلى أن هذه العوامل أدت إلى التحديات في استقرار أسواق السلع الغذائية العالمية.

وأكد أن التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة يعطي نوعًا من التفاؤل بأن الفترة القادمة، كما أن الفترة الحالية التي بها القمح الشتوي في العديد من دول العالم، يتوقع التقرير أن يكون هناك زيادة في الإنتاجية.

وبين أن في مصر يتم متابعة كل التقارير الدولية، حتى يتم مشاهدة الرؤية العالمية لأن مصر تستورد جزء من القمح العالمي.