الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر ترفع أجور ومعاشات المتقاعدين

الرئيس عبد المجيد
الرئيس عبد المجيد تبون

أعلن مجلس الوزراء الجزائري، الأحد، عن زيادة تدريجية في الأجور ستصل إلى 47 بالمئة عام 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون عن العمل منذ مارس 2022.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون، وجّه بأن تتم "زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024، ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)"، وهو ما يجعل الزيادات خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمئة.

وكذلك تم رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار (137 يورو)، بحسب البيان الذي أضاف أن منحة البطالة المقدرة حاليا بـ 13 ألف دينار (نحو 90 يورو)، سترتفع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية لهم.

وأعلن الرئيس تبون في فبراير عن إنشاء "منحة البطالة" للعاطلين عن العمل في الجزائر وبدأ صرفها في الشهر التالي، علما أن معدل البطالة في الجزائر يبلغ نحو 15 بالمئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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