المغاربة المستفيدون الأكبر.. أكثر 11 لاعبًا زادت قيمتهم التسويقية بعد كأس العالم

كشف موقع “Transfermarket” المتخصص في القيم التسويقية لللاعبين، عن تشكيل أكثر 11 لاعبًا زادت قيمهم التسويقية نظرًا لأدائهم في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأُقيمت بطولة كأس العالم 2022 بقطر في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وتُوج بها منتخب الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه، بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما.

وشهدت بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بروز عدد كبير من اللاعبين في مختلف المنتخبات.

ونستعرض تباعًا التشكيل المكون من 11 لاعبًا، والذين زادت قيمتهم التسويقية بشكل كبير بعد بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا

زادت قيمته التسويقية 5.5 مليون يورو، لتصبح 14 مليون يورو حاليًا

خط الدفاع

أشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب، ارتفعت قيمته التسويقية 5 مليون يورو لتصبح 70 مليون يورو حاليًا.

دايوت أوباميكانو مدافع منتخب فرنسا، ارتفعت قيمته التسويقية 10 مليون يورو لتصبح 60 مليون يورو حاليًا.

يوسكو جفارديول مدافع منتخب كرواتيا، ارتفعت قيمته التسويقية 15 مليون يورو لتصبح 75 مليون يورو حاليًا.

ثيو هيرنانديز ظهير أيسر منتخب فرنسا، ارتفعت قيمته التسويقية 5 مليون يورو لتصبح 60 مليون يورو حاليًا.

خط الوسط

سفيان أمرابط متوسط ميدان منتخب المغرب، ارتفعت قيمته التسويقية 15 مليون يورو لتصبح 25 مليون يورو حاليًا.

عز الدين أوناحي متوسط ميدان منتخب المغرب، ارتفعت قيمته التسويقية 11.5 مليون يورو لتصبح 15 مليون يورو حاليًا.

إنزو فيرنانديز متوسط ميدان منتخب الأرجنتين، ارتفعت قيمته التسويقية 20 مليون يورو لتصبح 55 مليون يورو حاليًا.

خط الهجوم

كودي جاكبو مهاجم منتخب هولندا، ارتفعت قيمته التسويقية 15 مليون يورو لتصبح 60 مليون يورو حاليًا.

كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا، ارتفعت قيمته التسويقية 20 مليون يورو لتصبح 180 مليون يورو حاليًا.

جوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين، ارتفعت قيمته التسويقية 18 مليون يورو لتصبح 50 مليون يورو حاليًا.