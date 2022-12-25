انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

شهدت إسرائيل هطول أمطار غزيرة ورعدية، اليوم الأحد، تحديدًا في تل أبيب ومدينة «ريشون لتسيون»، ما تسبب غرق السيارات بالشوارع وتوقف حركة المرور.

واجتاحت السيول، الطرق الرئيسية في «ريشون لتسيون» الإسرائيلية ما أدي إلى غرق العديد من السيارات بسبب ارتفاع منسوب مياه المطر في الشوارع، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وكذلك، نشرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» مقطع فيديو لصعوبة تحرك السيارات في الشوارع بسبب مياه الأمطار الغزيرة.

انهيار البنية التحتية في مدينة إسرائيلية بسبب مياه الأمطار

من جانبها، أوضحت بلدية ريشون لتسيون، في وقت سابق، أن هطول أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة من الوقت يتسبب في انهيار البنية التحتية.

ووصلت مياه الأمطار إلى مواقف السيارات الموجودة في العديد من المباني، كما غمرت الشوارع بنسب مرتفعة للغاية.

وقال إسرائيليون - كانوا يسافرون عبر تلك الطرق - إن السيارات كانت عالقة في الطريق وكان الأمر مخيفًا، خاصة في ظل وجود أطفالهم معهم، ومن ثم قرروا العودة وعدم إكمال رحلتهم، عبر طرق تستغرق وقتًا أطول من المعتاد.

في السياق ذاته، وصلت قوات الطوارئ الإسرائيلية إلى المنطقة، وعملت على إنقاذ عدة سيارات كانت عالقة في مياه الأمطار.

الأمطار في ريشون لتسيون - تل أبيب

أمطار رعدية في ريشون لتسيون - تل أبيب

الأمطار في ريشون لتسيون - تل أبيب

أمطار غزيرة في ريشون لتسيون - تل أبيب