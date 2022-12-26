مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى أسوان

تفحمت جثتين وأصيب 5 أشخاص أخرون إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود محافظة أسوان، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارات، مساء الأحد، حيث يستقلهم مجموعة دهابة جنسيات مصرية وسوداني.

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى والجثث إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو 65 منطقة الست عطيفة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارتين، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، ومصرع شخصين آخرين تفحمت جثامينهم إثر النيران، وتم نقلهم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

بانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحريات الأولية تبين أن السيارات كان يستقلها مجموعة دهابة جنسيات مصرية وسودانية، وتواجد مواد مشتعلة داخل السيارة أدى إلى إندلاع النيران فيهم وتفحم الجثامين.

وتبين أن المصابين هم كلاً من: أسعد حسن أحمد، عمره 45 سنة، مصرى الجنسية، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بالوجة وأماكن متفرقة بالجسم، ونجم الدين داوود عبد الله، عمره 26سنة، سوداني الجنسية، وإصابته بحروق من الدرجة الأولى بجميع أنحاء الجسم، ونجم الدين ضو البيت على، عمره 37سنة، سوداني الجنسية، وإصابته بحروق متفرقه بالجسم من الدرجة الأولى، وأحمد على خضر، 25سنة، مصرى الجنسية، وإصابته بحروق متفرقة بالجسم من الدرجه الثانية، وطارق محمد آدم، عمره 32سنة، سوداني الجنسية، وإصابته بحروق متفرقه بالجسم من الدرجة التانية، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.