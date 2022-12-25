الأحد 25 ديسمبر 2022
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أستاذ تغذية عن تريند «أرجل الفراخ»: اللفظ خاطئ والصور مضللة

جريدة الدستور

تحدث الدكتور هاني أبو النجا، أستاذ علوم التغذية العلاجية، عن تريند تناول أرجل الفراخ، مؤكدًا أن مصر في وضع دائم الاستهداف، متابعًا: «الناس عملت تريند في وقت صعب»، مؤكدًا أن اللفظ خاطئ والصور مضللة.

وأضاف أبو النجا خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار» أن معهد التغذية من الكيانات العظيمة في مصر، موضحًا أن أرجل الفراخ تشمل الورك والقدم وليست القدم فقط.

أبو النجا: هناك تصيد واستغلال لبيان «القومي للتغذية» بشأن أرجل الفراخ

وأكد أبو النجا، أن هناك تصيدًا واستغلالًا لبيان المعهد القومي للتغذية بشأن أرجل الفراخ، متابعًا: «المصريون كلهم عارفين ورك الفرخة، وكل 100 جرام منه يعطي 27 جرام بروتين، وقدم الفرخة متداولة في دول كثيرة»، مشيرًا إلى أن قدمي فرخة بهما 14 جرام بروتين.

واستكمل: «70% من البروتين في قدم الفرخة كولاجين يعالج الشعر والبشرة ويعزز صحة الغضاريف».

وتابع: «من عشرين سنة مكناش نأكل أجنحة الفراخ لكن الآن عادي، والناس سابت كل البروتين الموجود في المنشور ومسكوا في أرجل الفراخ»، مشيرًا إلى أن الكوارع هي نفس فكرة أرجل الفراخ.

أرجل الفراخ تناول أرجل الفراخ تريند أرجل الفراخ الدكتور هاني أبو النجا برنامج اخر النهار الدكتور محمد الباز معهد التغذية البروتين

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