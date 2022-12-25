برلمانية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تردي حالة شركة القاهرة للعبارات

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بموافقة عُشر أعضاء المجلس 60 عضوًا من أعضاء مجلس النواب "حول تردي حالة شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري "

وفيما يلي نص الطلب:

فيما نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا بعنوان «المسئولية المجتمعية للشركات»، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها ضمن استعداداتها للحوار الوطنى.

وناقش الصالون عددًا من المحاور، أبرزها دور المسئولية المجتمعية للشركات، وأشكال المسئولية المجتمعية، وأهم المبادرات التى تتحقق بها مبادئ هذه المسئولية، وكيف تُمارس في القطاع الخاص في مصر وأبرز تحدياتها، إضافة إلى الواقع الفعلي للمسئولية المجتمعية فى مصر، والدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وأبرز التجارب الناجحة، وكذلك البدائل السياسية لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.