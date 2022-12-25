المنتخب الوطني للكرة الشاطئية يفوز على نظيره الكويتي بالمباراة الودية في الإسكندرية

شهد شاطئ إسحاق حلمي، شرق الإسكندرية، اليوم، أولى المباريات الودية بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومنتخب الكويت الشقيق، والمقامة ضمن المعسكر التدريبي للمنتخبين في الإسكندرية، استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023 المقام في دولة الإمارات الشقيقة.

ورغم تقلب الأحوال الجوية، شهدت المباراة حضور عدد من المشجعين ساهم في تحفيز منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز اليوم، حيث إنتهت المباراة بفوز منتخبنا الوطنى بـ4 أهداف مقابل لا شئ للمنتخب الكويتي.

حضر المباراة كل من عبد الله الشاهين -رئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم، كابتن عامر حسين- عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس منطقة الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ممثلا عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، محمد أبو الوفا- عضو إتحاد الكرة المصرى و المشرف العام على منتخب الكرة الشاطئية.

وقدم اللواء جمال رشاد درع الصداقة من محافظة الإسكندرية لرئيس الاتحاد الكويتي الشيخ عبد الله الشاهين، كما قدم الشيخ عبدالله الشاهين درع اتحاد الكرة الكويتي إلى اللواء جمال رشاد.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى من ثلاثة مباريات ودية تجمع الفريقين حيث من المقرر أن تقام المباراة الثانية في السابع والعشرين من الشهر الحالي ثم المباراة الأخيرة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الدعوة ما زالت مفتوحة لكل متابعينا لحضور المباريات القادمة وتشجيع منتخبنا الوطني في رحلة الاستعداد لخوض مباريات كأس العالم القادمة.