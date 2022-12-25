رمضان عبدالمعز: رضا الله أقوى من نعمة الجنة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد أعظم من نعمة رضا الله عنا، متابعًا: «نعمة الرضا أقوى من نعمة الجنة».

واستشهد عبدالمعز خلال تقديم حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «DMC» بقوله تعالى في سورة التوبة: «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ».

عبدالمعز: إذا رضي الله عن العبد يشعر بالراحة والسكينة في الدنيا

وأكد عبدالمعز أن رضا الله أكبر من الجنة ونعيمها، مضيفًا: «إذا رضي الله على العبد يشعر العبد بالراحة والسكينة والطمأنينة في الدنيا ويسعد بأعظم متعة في الجنة وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم».