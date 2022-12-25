الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رمضان عبدالمعز: رضا الله أقوى من نعمة الجنة

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد أعظم من نعمة رضا الله عنا، متابعًا: «نعمة الرضا أقوى من نعمة الجنة».
واستشهد عبدالمعز خلال تقديم حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «DMC» بقوله تعالى في سورة التوبة: «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ».

عبدالمعز: إذا رضي الله عن العبد يشعر بالراحة والسكينة في الدنيا

وأكد عبدالمعز أن رضا الله أكبر من الجنة ونعيمها، مضيفًا: «إذا رضي الله على العبد يشعر العبد بالراحة والسكينة والطمأنينة في الدنيا ويسعد بأعظم متعة في الجنة وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم».

رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون DMC نعمة رضا الله الجنة

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