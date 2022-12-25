جولات ميدانية مستمرة لرؤساء المدن بالغربية لمتابعة الأسواق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، في المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال البقالة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

حيث تابع المحافظ قيام رؤساء مراكز قطور، السنطة، المحلة الكبري، وكذلك حي أول المحلة وطنطا، بحملات ليلية مكثفة للمرور على تلك الأسواق والمتابعة وتوعية المواطنين وأصحاب المحال والأسواق بضرورة إعلان قوائم الأسعار واظهاها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك، إلى جانب الاطمئنان على توافر السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فضيلة الشيخ عصام بكر مدير المنطقة الأزهرية بالغربية وذلك لبلوغه سن المعاش وتقديرا منه لجهوده المبذولة طوال فترة خدمته ، متمنيا له دوام التوفيق في حياته وأنعم بنعم الله عليه بالصحة والعافية.

ومن جانبه أعرب بكر عن سعادته البالغة لاستقبال المحافظ وتكريمه، في لمسة إنسانية تدل على مدى التقدير والاحترام لرجال الأزهر الشريف.