الخميس والجمعة.. نانسي عجرم ضيفة «سهرانين» مع أمير كرارة

تحل المطربة نانسي عجرم ضيفة على الحلقة المقبلة من برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، في سهرة خاصة على مدار يومي الخميس والجمعة، وذلك على شاشة "ON" في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن المقرر أن تكشف نانسي عجرم خلال الحلقة العديد من الأسرار الفنية والشخصية والعديد من المفاجآت التي لن يعرفها الكثير عنها، بالإضافة إلى تقديم فقرات غنائية من أجمل أغنياتها.



جدير الذكر أن طرحت النجمة نانسي عجرم، منذ أيام، أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة الكريسماس ورأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسي عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالًا بأجواء الكريسماس والأعياد.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم، أغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدي جي العالمي مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد.