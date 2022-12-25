«الزراعة»: مهتمون بتوفير منافذ لبيع منتجات المزارعين (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة مهتمة بتوفير منافذ لبيع منتجات المزارعين والمنتجين الزراعيين، وتقديم كل السلع الغذائية الهامة من خلال المنافذ التابعة للوزارة.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الأخبار» المذاع عبر فضائية «dmc» اليوم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعظيم الإنتاج الزراعي بشكل كبير، من خلال مشروعات عملاقة نفذتها الدولة المصرية، مما وفر لديها إتاحة كم من الإنتاج يكفي احتياجات المواطنين، ويحقق جزءًا كبيرًا من الأمن الغذائي للمواطن المصري.

الوزارة تعمل على ضمان استقرار واتزان الأسعار

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم بتوفير أي سلعة شهدت ارتفاعًا غير مبرر في أسعارها بالمنافذ، وضخها بكميات إضافية، لضمان استقرار واتزان الأسعار.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه تمت زيادة منافذ الوزارة بدلًا من 170 منفذًا لـ243 منفذًا ثابتًا، بالإضافة لـ30 منفذًا متنقلًا يتم وضعها تحت تصرف الحكم المحلي لتلبية احتياجات بعض المناطق.