وكيل تعليم دمياط يكرم عددا من مدراء المدارس المتميزة

كرم علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، عددا من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية لجهودهم المبذولة في انضباط العملية التعليمية بمدارسهم.

وأثنى "وكيل الوزارة" على جهود كل من رشا عصفور مديرة المرحلة الإعدادية بمدرسة أحمد زويل وميرفت الإمام مديرة المرحلة الابتدائية بمدرسة أحمد زويل وعماد الأدهم مدير المرحلة الابتدائية بمدرسة السيدة خديجة، وسماح ممدوح مديرة المرحلة الإعدادية بمدرسة السيدة خديجة، وهشام دويدار مدير المتابعة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وأهدى "وكيل الوزارة" دروع المديرية للمكرمين، معربا عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالمدارس لما قدموه من جهود مخلصة للخروج مدارسهم بالمظهر المشرف أمام لجان المتابعة الوزارية، والتي أوصت بالتكريم، متمنيا لجميع مدارس المحافظة التقدم والتوفيق.

أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط نتيجة مسابقة الطالبة - الطالب المثالى للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.

حيث جاءت نتيجة المرحلة الإعدادية بنات، على حصول الطالبة هاجر أشرف نجيب متيرد من مدرسة السرو الإعدادية بنات بادارة السرو بالمركز الأول، والطالبة رهام جمال الدين محمد العوضي من مدرسة المستقبل الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة بالمركز الثاني، والطالبة سلمى أحمد رفعت حمزة من مدرسة الشهيد أحمد عبدالباقي شلبي بإدارة الروضة بالمركز الثالث.

وفي المرحلة الإعدادية بنين، حصل الطالب محمد أحمد الغريب الغريب سعد من مدرسة كفر المنازلة الإعدادية المشتركة بإدارة ميت أبو غالب التعليمية بالمركز الأول، والطالب محمد عبد الوهاب أبوزيد كامل من مدرسة الشهيد محمد أحمد عاشور بإدارة فارسكور التعليمية بالمركز الثاني، حيث قام علي عبدالرؤوف مدير عام التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بتكريم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة الطالب المثالي في دمياط.