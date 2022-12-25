صرف 99% من مقررات ديسمبر.. ومنافذ التموين تواصل عملها حتى التاسعة مساءً

تواصل وزارة التموين، من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني بالمحافظات، صرف مقررات ديسمبر الجاري، بالتزامن مع سلع الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائي، إلى المستحقين من أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، وذلك حتى التاسعة مساء يوميًا، وحتى آخر يوم بالشهر.

وأكد مصدر بوزارة التموين أن صرف مقررات الشهر الجاري تجاوز 99%، لافتًا إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ التموينية، للتأكد من التزامها بصرف المقررات بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الوزارة.

وكانت وزارة التموين قد حذرت جميع منافذها من مخالفة تعليمات صرف السلع التموينية بالنسبة للأسعار، وكذلك الحصص الاستراتيجية لكل مواطن، لافتة إلى وجود مخزون استراتيجي جيد من جميع السلع التموينية، والبالغ عددها نحو 32 سلعة.

وتطرح وزارة التموين 32 سلعة، ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية (كالزيت والسكر والأرز والمكرونة)، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.

ونستعرض قائمة السلع التموينية المتضمنة 32 سلعة على النحو التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيه.

32- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيهًا.