الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 38% زيادة في الودائع بالعملة الأجنبية خلال عام.. و6 تريليونات جنيه ودائع أجنبية غير حكومية

عملات أجنبية
عملات أجنبية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة 38%، لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالى 2022 مقابل 799.9 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 320 مليار جنيه.

وتشكل الودائع غير الحكومية 79% من إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 6.058 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية إلى 1.5 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

أما عن الودائع بالعملة المحلية، أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع إجمالى تلك الودائع إلى 6.5 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 5.1 تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، ووزعت بين ودائع حكومية بقيمة 1.3 تريليون جنيه وودائع غير حكومية بقيمة 5.1 تريليون جنيه.

كانت السيولة المحلية قد ارتفعت إلى حدود 6.8 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 5.4 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، منها 5.1 تريليون جنيه أشباه نقود و1.6 تريليون جنيه معروض نقدى خلال الفترة ذاتها من العام.

وارتفع إجمالى الودائع إلى حدود 7.6 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالى 2022 مقابل 5.9 تريليون جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه، ساهمت الودائع غير الحكومية بالنصيب الأكبر من إجمالى الودائع بنحو 6.058 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من 2022 مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال  الربع المناظر من العام السابق، يليها الودائع الحكومية بقيمة 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ودائع الودائع بالعملة الأجنبية العملة المحلية

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