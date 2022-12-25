الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نقل النواب» توافق على مشروعى قانون محطتى حاويات ميناء العين السخنة ورصيف 100 بميناء الدخيلة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول خاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ومشروع القانون الثاني بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وينص مشروع القانون الأول، أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة بالإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بشركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس إيجيبت أنفستمنتس، هاتشيسون، بورتس بي ١٠٠، دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد، ترمينال أنفستمنت ليمتيد هولدينج إس إيه وفق أحكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه المادة اثنين تكون مدة الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالمادة الأولى.

أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني، يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحلويات تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بشركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات وفق أحكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه المادة اثنين تكون مدة الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالمادة الأولى.

كما وجهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، الدعوة لرئيس هيئة مترو الأنفاق ورئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية وميناء البحر الأحمر وميناء دمياط والمسئول عن الموانئ البرية والجافة، لعرض استراتيجية عمل الهيئة وأهم المشروعات الجاري تنفيذها وخطة الهيئات حتى عام ٢٠٣٠.

النائب علاء عابد المناطق الحرة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع قانون مجلس النواب مترو الأنفاق

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«نقل النواب» توافق على مشروعى قانون محطتى حاويات ميناء العين السخنة ورصيف 100 بميناء الدخيلة

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