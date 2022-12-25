الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. حكايات إنسانية من حياة الراحل محمد أنور السادات

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات

يحل اليوم الموافق 25 من شهر ديسمبر ذكرى ميلاد ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، الذي يحظى بذكريات كثيرة بعقول المصريين، وهو الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي ولد في مثل هذا اليوم.

حكم محمد أنور السادات مصر منذ عام 1970، وحتى 1981، وخلال فترة حكمه كان له العديد من المشاهد والقصص غير الظاهرة للكثير، وبالتزامن مع ذكرى ميلاده نقدم لكم من خلال هذه السطور حكايات إنسانية من حياة الراحل محمد أنور السادات.

حب أنور السادات لجمال عبد الناصر:

كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يحب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشدة، حيث إنه عند زواج ابنته الكبرى رقية أهداها تمثالا لجمال عبد الناصر، وكانت صرحت رقية قائلة: "عندما أهدانى والدى تمثالا للزعيم عبد الناصر وضعته فى الممر الواقع بين الغرف، وعندما كان يزورنى والدى كان ينظر إلى التمثال ويشعر بالطمأنينة".

تواضع محمد أنور السادات من الذين حوله:

على الرغم من تولى محمد أنور السادات حكم مصر إلا أنه كان يتميز بالتواضع، حيث كان يبدي إعجابه بالفنانين، فكان شديد الولع بالفنانين فريد الأطرش واخته أسمهان، حيث كان يحب الاستماع إلى أغانيهما بشكل كبير، وفي فترة الخمسينيات كان على اتصال دائم بالفنان فريد الأطرش كونه معجب بفنه.

استئذان أنور السادات فتياته في لقطة إنسانية:

كانت أوضحت رقية السادات أنه خلال عام 1966 ، قال لها والدها: "سأعرض عليكى موضوع مع أمك وأخواتك وسأخذ رأيكم فيه وهو الأرض التي اشتريتها وصلت إلى 8 فدادين وأنتى تعلمين أنى أصيبت بأزمة قلبية وأنا عمرى 40 عاما وأنتى وكاميليا وراوية تزوجتن وأصبحتن فى بيوت أزواجكن ، ولكن أخواتك من طنط جيهان ما زالوا صغارا والمعاش صغيرا لا يكفى لتربيتهن فأنا أستأذنكن أن أكتب الأرض باسم طنط جيهان حتى إذا حدث لى شىء تستطيع أن تصرف على أبنائها، ولقد ثمنت الأرض حتى أوزع ثمنها عليكم نقدا حتى أبرئ ذمتى إلى الله منكم وأمتكم معكم".

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