في موسم حصاده.. فوائد نبات الرعد

أنعم علينا الله بالكثير من النباتات والمزروعات التي تمدنا بالمعادن والعناصر الغذائية اللازمة لنستطيع تكملة مسيرتنا في الحياة، وهناك من بين هذه المزروعات ما هو معروف ومشهور ويستخدم بكثرة مثل نبات الطماطم والخيار وغيرهم، وهناك ما هو غير دارج أو غير مستخدم كثيرًا مثل نبات الرعد أو الكمأ الذي ينمو في الصحاري بدون جذور أو زهور أو أوراق.

و للتعرف بشكل تفصيلي عن هذا النبات وفوائده الكبيرة لصحة الإنسان، تحاور الدستور مع الدكتورة فاطمة شعبان، أخصائية وبكالوريوس وماجستير التغذية وعلوم الأطعمة، حول هذا النبات المميز حيث قالت إن نبات الكمأ يسمى بالعديد من الأسماء الأخرى مثل الفقع أو الترفاس أو نبات الرعد، وهو عبارة عن فطر بري موسمي ينمو في الصحراء فقط بعد سقوط الأمطار، ويظهر في المناطق القريبة من النباتات الصحراوية أو جذور الأشجار الكبيرة ويأخذ الشكل الكروي اللحمي ذو سطح ناعم".

وأضافت: “كما أنه ينتمي لعائلة الدرنات مثل البطاطا والبطاطس ويختلف لونه من الأبيض للأسود وهناك أنواع تأخذ اللون الأحمر إلى حد ما، ويختلف وزنه من واحدة لأخرى، فهناك كمأ يكون حجمه في حجم حبات البندق، وهناك أخرى يصل حجمه إلى حجم البرتقالة المتوسطة”.

وتابعت: هناك العديد من أنواع نبات الرعد (الكمأ) مثل الكمأ الزبيدي وهو ذو حجم كبير وذو لون مائل للأبيض، وأيضًا الجبي والخلاسي ذو لون مائل للحمرة والهبر ذو لون أسود".

مصدر للحديد والكالسيوم

وأشارت إلى أن نبات الرعد أو الكمأ له العديد من الفوائد على صحة الإنسان حيث أنه مصدر غني بالحديد والكالسيوم، كما أنها تقي من بعض الأمراض المزمنة، ومفيد للغاية للعينين حيث ذكرت بعض الأبحاث أنه يحمي العين من التورم، فضلًا عن أنه يساعد على نمو وتقوية العظام والحماية من هشاشة العظام".

وتابعت: “يحتوي نبات الرعد أو الكمأ أيضًا على فيتامين ب1 وفيتامين ب2 وفيتامين أ ويحتوي على نسبة دهون قليلة ونسبة بروتين عالية تتراوح من 9 إلى 10%. كما أنه يحتوي على نسبة من الكربوهيدرات تصل من 13 إلى 15%”.

البعد عن النيئ

وشددت خبيرة التغذية أنه لا يجوز تناول الكمأ نيئًا لأنه يتسبب في إصابة الإنسان بعسر الهضم. ويمكن تناولها كطبخها في صورة شوربة بالبصل والطماطم والصلصة أو هكذا، وتكون الجرعة المناسبة للإنسان منه هي حوال 150 إلى 200 جرام، ويفضل عدم تناوله للأشخاص المصابين بمشاكل في المعدة".

عنصر طبيعي في الطب البديل

وأوضحت أنه فيما يمكن استخدام الكمأ في الطب البديل نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، فيمكن استخدامه لعلاج هشاشة العظام أو هشاشة وتقصف الأظافر، كما يستخدم للحد من اضطرابات الرؤية وتورم العين.