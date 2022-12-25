الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بينها افتتاح معرض الفنان محمد عبلة «ليالي المدينة».. أمسيات فنية وثقافية اليوم

معرض ليالي المدينة
معرض ليالي المدينة

يشهد اليوم الأحد، العديد من الأنشطة والأمسيات الفنية والثقافية، ونكشف في هذه الأسطر أبرز هذه الفعاليات.

 

"الهيدروجين الأخضر واستخدماته"، عنوان اللقاء الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، وذلك في السادسة مساء اليوم، يحاضر في اللقاء المهندس خالد الدجوي، رئيس قطاع الاستثمار بشركة أوراسكوم للإنشاء.

ويتناول اللقاء ثورة الهيدروجين الأخضر العلمية، ودوره في المحافظة على البيئة، واستخداماته في التصنيع وتوليد طاقة نظيفة صديقة للبيئة وغيرها من الموضوعات.

وفي الثانية ظهرا، تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية، دائرة مستديرة، تحت عنوان “المنصات الرقمية ومستقبل الصحافة والإعلام وتحديات الرقمنة”، ويديرها الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.  

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يحتضن أتيليه القاهرة، بمقره بشارع كريم الدولة، أمسية ثقافية فنية تحت عنوان “الموسيقى المصرية القديمة”، ويحاضر فيها الدكتور خيري الملط، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، حيث يتحدث عن الفنون الموسيقية في مصر القديمة، ودورها في الحضارة المصرية.

وفي السادسة مساء اليوم، تحتضن قاعة المسار للفن التشكيلي بالزمالك، المعرض الفردي الخاص للفنان سامي أبو العزم، والذي يقام تحت عنوان “أماكن”، ويستمر حتى 28 يناير المقبل.

أما في السابعة مساء، وضمن عروض الفن التشكيلي، تنطلق بقاعة جاليري مصر بالزمالك، فعاليات معرض التصوير الشخصي، للفنان محمد عبلة، والذي يقام بعنوان “ليالي المدينة”، ويستمر حتي 12 يناير 2023.

وعن المعرض يقول الشاعر جمال القصاص: لا يترك «عبلة» مغامرته تنساب فى التجريب والفراغ الرخو، إنما يستثمرها دائماً فى بناء سطح جمالى سلس وجذاب، تتكثف فيه الرؤى من زوايا متعددة، متخلصة من نمطية التمركز حول الذات، وهو ما يجعل هذه المغامرة تتحول فى الكثير من اللوحات إلى طاقة روحانية وثَّابة، يطل الفنان من نافذتها على اللوحة وما تحدثه من أثر على فضائها الواقعى المحيط، فقاعدة اللوحة وحيويتها تتجدد بمقدرتها على إثارة الحوار فى الداخل والخارج معا، وفى جدلية صاعدة من الثبات للحركة، والعكس صحيح أيضاً.

 

كما يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكدنرية، في الثامنة مساء، احتفالية “السلام لكل العالم”، رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح، وبمشاركة فرقة رسالة سلام، فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، فرقة التراتيل والترانيم الكنسية والألحان القبطية، وفرقة أندونيسيا للإنشاد الديني.

 

بينما يقيم بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك، والتابع لقطاع التنمية الثقافية، في السابعة مساء، حفل غنائي موسيقي، والذي تحييه الفنانة فاطمة عيد، بقيادة الفنانة عفاف شكري.

وفي السادسة مساء، يحتضن قصر الأمير طاز بالخليفة، فعاليات معرض “مسيرة إبداع”، وذلك احتفالاً بذكرى الشاعر ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين، ويستمر المعرض حتى 10 يناير 2023.

وتعرض أعمال 41 فنانا تشكيليا من الفنانين المصريين، بجانب أعمال مجموعة من فناني جمعية الكاريكاتير المصرية، عن مسيرة إبداع الراحل صلاح جاهين، مستوحاة من أشعاره، مع عرض مجموعة من بورتريهات جاهين.

وتواصل دار الأوبرا المصرية، عروض باليه “كسارة البندق”، وذلك علي خشبة المسرح الكبير، بأرض الجزيرة.  

الهيدروجين الاخضر أمسيات فنية وثقافية الفنان محمد عبلة معرض ليالي المدينة معرض أماكن

مواد متعلقة

ريم بسيونى: اللغة العربية ثرية وكائن حى لا يمكن أن تموت

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر دعوى تعويض ممدوح عباس بسبب شطب عضويته من نادى الزمالك

اليوم.. نظر دعوى وقف اعتماد عمومية النادى الأهلى المنعقدة خلال نوفمبر الماضى

اليوم.. بابا الفاتيكان يوجه رسالته إلى العالم بمناسبة عيد الميلاد

إنقاذ مدرس اُحتجز بين كابينة أسانسير وحائط بسوهاج

«حدث ليلًا».. تحريات مكثفة لكشف ملابسات انهيار مدرج صالة حسن مصطفى

التحفظ على 22 طن مبيدات زراعية محظور دخولها البلاد فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى