بينها افتتاح معرض الفنان محمد عبلة «ليالي المدينة».. أمسيات فنية وثقافية اليوم

يشهد اليوم الأحد، العديد من الأنشطة والأمسيات الفنية والثقافية، ونكشف في هذه الأسطر أبرز هذه الفعاليات.

"الهيدروجين الأخضر واستخدماته"، عنوان اللقاء الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، وذلك في السادسة مساء اليوم، يحاضر في اللقاء المهندس خالد الدجوي، رئيس قطاع الاستثمار بشركة أوراسكوم للإنشاء.

ويتناول اللقاء ثورة الهيدروجين الأخضر العلمية، ودوره في المحافظة على البيئة، واستخداماته في التصنيع وتوليد طاقة نظيفة صديقة للبيئة وغيرها من الموضوعات.

وفي الثانية ظهرا، تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية، دائرة مستديرة، تحت عنوان “المنصات الرقمية ومستقبل الصحافة والإعلام وتحديات الرقمنة”، ويديرها الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يحتضن أتيليه القاهرة، بمقره بشارع كريم الدولة، أمسية ثقافية فنية تحت عنوان “الموسيقى المصرية القديمة”، ويحاضر فيها الدكتور خيري الملط، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، حيث يتحدث عن الفنون الموسيقية في مصر القديمة، ودورها في الحضارة المصرية.

وفي السادسة مساء اليوم، تحتضن قاعة المسار للفن التشكيلي بالزمالك، المعرض الفردي الخاص للفنان سامي أبو العزم، والذي يقام تحت عنوان “أماكن”، ويستمر حتى 28 يناير المقبل.

أما في السابعة مساء، وضمن عروض الفن التشكيلي، تنطلق بقاعة جاليري مصر بالزمالك، فعاليات معرض التصوير الشخصي، للفنان محمد عبلة، والذي يقام بعنوان “ليالي المدينة”، ويستمر حتي 12 يناير 2023.

وعن المعرض يقول الشاعر جمال القصاص: لا يترك «عبلة» مغامرته تنساب فى التجريب والفراغ الرخو، إنما يستثمرها دائماً فى بناء سطح جمالى سلس وجذاب، تتكثف فيه الرؤى من زوايا متعددة، متخلصة من نمطية التمركز حول الذات، وهو ما يجعل هذه المغامرة تتحول فى الكثير من اللوحات إلى طاقة روحانية وثَّابة، يطل الفنان من نافذتها على اللوحة وما تحدثه من أثر على فضائها الواقعى المحيط، فقاعدة اللوحة وحيويتها تتجدد بمقدرتها على إثارة الحوار فى الداخل والخارج معا، وفى جدلية صاعدة من الثبات للحركة، والعكس صحيح أيضاً.

كما يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكدنرية، في الثامنة مساء، احتفالية “السلام لكل العالم”، رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح، وبمشاركة فرقة رسالة سلام، فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، فرقة التراتيل والترانيم الكنسية والألحان القبطية، وفرقة أندونيسيا للإنشاد الديني.

بينما يقيم بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك، والتابع لقطاع التنمية الثقافية، في السابعة مساء، حفل غنائي موسيقي، والذي تحييه الفنانة فاطمة عيد، بقيادة الفنانة عفاف شكري.

وفي السادسة مساء، يحتضن قصر الأمير طاز بالخليفة، فعاليات معرض “مسيرة إبداع”، وذلك احتفالاً بذكرى الشاعر ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين، ويستمر المعرض حتى 10 يناير 2023.

وتعرض أعمال 41 فنانا تشكيليا من الفنانين المصريين، بجانب أعمال مجموعة من فناني جمعية الكاريكاتير المصرية، عن مسيرة إبداع الراحل صلاح جاهين، مستوحاة من أشعاره، مع عرض مجموعة من بورتريهات جاهين.

وتواصل دار الأوبرا المصرية، عروض باليه “كسارة البندق”، وذلك علي خشبة المسرح الكبير، بأرض الجزيرة.