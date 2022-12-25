الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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متحدث «الأوقاف» يكشف خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان (فيديو)

شهر رمضان
شهر رمضان

قال الدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك خطة رمضانية متكاملة تم تجهيزها وتتكون من دروس دينية وجلسات قراءة قرآن وذكر، لافتًا إلى أن المساجد يتم تجهيزها بالكامل لاستقبال المعتكفين خلال الشهر الكريم.

 

وأضاف حسن، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم بتجهيز ما يقرب من ٣٠٠ طن لحوم سيتم توزيعها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي قبل بداية شهر رمضان بثلاثة أيام أو أكثر، حتى يكون المواطن على استعداد لاستقبال الشهر دون خوف على إفطار أسرته.

 

اختيار عدد من الأصوات المميزة للتواجد في المساجد الكبرى

 

وأكد مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي بإسم الوزارة، أن وزارة الأوقاف قامت باختيار عدد من الأصوات المميزة للتواجد في المساجد الكبرى، بالإضافة إلى تقديم دروس علمية متنوعة تم تحديدها من قبل الوزارة.

المتحدث باسم الأوقاف الأوقاف يكشف خطة الوزارة استقبال شهر رمضان شهر رمضان

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