الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائبة سمر سالم: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحرص على مستقبل أفضل للأجيال

سمر سالم
سمر سالم

صرحت النائبة سمر سالم بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد هدفه الرئيسي هو حماية الأسرة وتماسكها وترابطها وضمان استمرار الإنفاق خصوصًا بعد الطلاق.

وأكدت سمر سالم، في تصريحات صحفية، أن من أهم مميزات القانون الجديد محاولة الحد من ظاهرة الطلاق والتي تتسبب في معاناة الأبناء بين الزوج والزوجة من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والمالية.

وألمحت إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانًا معلوماتيًا موثقًا، لأنه يوثق حالات الطلاق مثل الزواج، لأن من المهم معرفة عدد الحالات بدقة ما يساعد الدولة في إجراء إحصائيات دقيقة.

وثمنت عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اجتمع أمس السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، موجهًا كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

الأحوال الشخصية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الزوج والزوجة المستشار عمر مروان وزير العدل اللواء جمال عوض

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الأحد 25-12-2022 فى محافظات مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الأحد 25 /12 /2022 فى البنوك المصرية

أدعية لتفريج الهموم.. دعاء الصباح اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-12-2022 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى