النائبة سمر سالم: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحرص على مستقبل أفضل للأجيال

صرحت النائبة سمر سالم بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد هدفه الرئيسي هو حماية الأسرة وتماسكها وترابطها وضمان استمرار الإنفاق خصوصًا بعد الطلاق.

وأكدت سمر سالم، في تصريحات صحفية، أن من أهم مميزات القانون الجديد محاولة الحد من ظاهرة الطلاق والتي تتسبب في معاناة الأبناء بين الزوج والزوجة من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والمالية.

وألمحت إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانًا معلوماتيًا موثقًا، لأنه يوثق حالات الطلاق مثل الزواج، لأن من المهم معرفة عدد الحالات بدقة ما يساعد الدولة في إجراء إحصائيات دقيقة.

وثمنت عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اجتمع أمس السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، موجهًا كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.