رويترز: الصين تعلن التوقف عن نشر أعداد الإصابات اليومية بكورونا

أفادت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن لجنة الصحة الوطنية بالصين أعلنت عن التوقف عن نشر أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الصين: 248 مليون مُصاب بكوفيد خلال الـ20 يومًا الأولى من ديسمبر

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، عن أنه ربما أصيب ما يقرب من 37 مليون شخص بالبلاد بـ"كوفيد 19" في يوم واحد هذا الأسبوع، ما يجعل تفشي الفيروس بالبلاد، هو الأكبر في العالم إلى حد بعيد.

وذكرت وكالة بلومبرج في تقرير لها الجمعة، أنه وفقًا لمحضر اجتماع داخلي للجنة الصحة الوطنية الصينية، عُقد الأربعاء الماضي، فإن أعداد المصابين بالفيروس وصلت إلى 248 مليون شخص، أو ما يوازي 18% من السكان، خلال الـ20 يومًا الأولى من ديسمبر الجاري.

وتابع التقرير، أنه إذا كانت الأرقام صحيحة، سيجعل معدل الإصابة هذا، الرقم القياسي اليومي السابق البالغ حوالي 4 ملايين إصابة في يناير الماضي، ضئيلًا للغاية.

سياسة صفر كوفيد

وأدى تخلي بيكين السريع عن قيود سياسة "صفر كوفيد" إلى تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى بلا قيود بين سكان ليست لديهم سوى مستويات متدنية من المناعة الطبيعية.

ووفقًا لتقديرات اللجنة، أصيب بالفيروس أكثر من نصف المقيمين في إقليم سيشوان، بجنوب غرب الصين، والعاصمة الصينية بكين.

وكانت أعلنت الصين الأربعاء، عن عدم تسجيل أي وفيات بكوفيد 19 كورونا في اليوم السابق بعدما غيرت طريقة احتساب الوفيات بالفيروس.

وترزح المستشفيات في الصين تحت وطأة ضغوط كبيرة جراء طفرة الإصابات، كما تواجه الصيدليات نقصًا في الأدوية بعد قرار السلطات الصينية المفاجئ الصادر الشهر الماضي والقاضي برفع غالبية تدابير الإغلاق والحجر ووقف الفحوص المكثفة، وهي إجراءات بقيت مطبّقة 3 أعوام تقريبًا.