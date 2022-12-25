الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن إطلاق بيع تذاكر مباريات خليجى 25

الاتحاد العراقي لكرة
الاتحاد العراقي لكرة القدم

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن إطلاق عملية بيع تذاكر مباريات مسابقة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من السادس إلى التاسع عشر من يناير المقبل.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979، حيث استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة وتوج المنتخب العراقي فيها بأول ألقابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته.

وعقد مؤتمر صحفي في مدينة البصرة السبت أطلق خلاله الموقع الإلكتروني الخاص ببيع تذاكر المباريات والتي حددت بأربع فئات.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي للعبة عدنان درجال خلال المؤتمر "نتمنى أن تكون عملية شراء التذاكر ميسرة وسهلة من أجل حضور مباريات خليجي 25".

وأعرب محافظ البصرة أسعد العيداني عن أمله في إظهار بطولة ناجحة "نطمح أن تكون بطولة مميزة وناجحة من جميع الجوانب مع ترحيبنا بكل الأشقاء والأصدقاء".

وذكر الاتحاد العراقي عبر بيان رسمي "آلية بيع التذاكر ستكون إلكترونيا وحدد موقع الكتروني خاص ببيع التذاكر حسب كل فئة".

وأوضح أن التذاكر ستسمح بحضور مباراتين تختلف أسعارها حسب الألوان، فاللون الأخضر سعرها 30 دولارا، واللون الأصفر من فئة 20 دولارا، واللون الأحمر (14 دولارا)، واللون الأزرق من فئة 10 دولارات.

وخصصت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 خمسة منافذ لبيع تذاكر المباريات بشكل مباشر في مدينة البصرة الغنية بالبترول، اعتبارا من 25 ديسمبر الحالي.

ويتوقع تدفق اعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات الخليجية إلى مدينة البصرة الحدودية مع دولة الكويت.

وكانت الحكومة العراقية قررت في وقت سابق إلغاء الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول إلى أراضيها البالغة 200 دولار في إطار التشجيع لحضور المباريات، فضلا عن تسهيلات منتظرة تتصل بآلية دخول أنصار المنتخبات من دول الخليج العربي عبر الكويت.

وتقام كأس الخليج العربي مرة واحدة كل عامين، وأوقعت قرعة خليجي 25 منتخبات العراق والسعودية واليمن وسلطنة عمان في المجموعة الأولى، وقطر والإمارات والكويت والبحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية.

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