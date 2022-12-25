قنديل: إقامة مصر لسد جوليوس نيريرى يؤكد التزمها تجاه أفريقيا

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إنه منذ عام 1952 وبعد قيام الجمهورية المصرية كان عدد الدول المستقلة بأفريقيا 3 دول، وبعد 10 سنوات وصلت إلى 30 دولة، وتم إنشاء الاتحاد الأفريقي في الألفينيات وفي الوقت نفسه كانت مصر موجودة في كل بلد في أفريقيا.

مصر عادت لدورها في تحرير أفريقيا

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر عندما عانت انسحبت من أفريقيا، ولكنها بعد نهوضها وعودتها لوعيها عادت لدورها في تحرير أفريقيا من الاستعمار التقليدي.

وأكد أنه كلما جرت السياسة جنوبًا ضمنا تدفق النيل شمالًا، والدولة المصرية نشيطة في دول حوض النيل رواندا بولندا وتنزانيا، مشيرًا إلى أن سد جوليوس نيريري بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتم بنائه بشركات مصرية، يؤكد التزام مصر تجاه أشقائها بأفريقيا وإحداث التنمية بها لتنفي بذلك الشائعات التي تم تروجيها من قبل البعض.