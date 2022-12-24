الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وقائع المؤتمر الصحفي للبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة رجال وسيدات (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أقيم مساء اليوم السبت، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات والمقامة بالقاهرة.

وتستضيف الصالة رقم 2 في مجمع الصالات لستاد القاهرة الدولي المنافسات خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

وحضر المؤتمر  الصحفي معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب مجموعة من رؤساء الاتحادات والأندية العربية، إلى جانب أحمد رضا عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة.

وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة في تصريحاته أن البطولة العربية للأندية رجال وسيدات التى تنطلق خلال الساعات المقبلة، كان مقرر إقامتها فى تونس الا أن الجانب التونسى تقدم باعتذار عن استضافة البطولة ، فوافق الاتحاد العربى على إقامتها بمصر.

وقال معتز عاشور خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالبطولة أن الاتحاد المصرى سيعمل قصارى جهده لخروج البطولة على أكمل وجه لما يليق باسم مصر، وعلى غرار ما شهدته بطولة مصر الدولية التى أقيمت خلال الشهر الماضى من نجاح نال إشادة جميع الوفود التى شاركت فى المنافسات لذلك سنعمل على إنجاح البطولة العربية.

واختتم عاشور أن النسخة الماضية من البطولة العربية كان الاهلى هو حامل لقب الرجال والسيدات.

وأعرب أحمد رضا مدير البطولة عن جاهزية مصر لاستضافة البطولة، مؤكدا ان الاتحاد استفاد كثيرا من إقامة بطولة مصر الدولية أكتوبر الماضي.

وأكمل إن الاتحاد المصري وفر كل الإمكانات بالتنسيق مع الاتحاد العربي لإنجاح البطولة على الصعيد التنظيمي.

ويمثل مصر على صعيد منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

يذكر أن قرعة البطولة قد تم تأجيلها إلى مساء الأحد نظرا لتعذر وصول أندية العراق المشاركة في الموعد المحدد.

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