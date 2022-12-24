السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

أموال
أموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- جميعهم مقيمينبمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وذلك عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إتخاذ الإجراءات القانونية المواد المخدرة الذخائر غير المرخصة غسل الأموال 20مليون جنيه ترويج المواد المخدرة

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وائل لطفي

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