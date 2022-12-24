السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد في كنيستي سانت أوجينى والقديس نيقولاس

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيستي سانت أوجيني في نطاق حى الشرق وكنيسة القديس نيقولاس، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية.

وهنأ محافظ بورسعيد، شعب الكنيسة ببورسعيد بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصري نسيج واحد.

وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيستي سانت أوجيني والقديس نيقولاس، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، موضحاً أن هذا النسيج الوطني أحبط محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وأشار إلى أن مصر تزداد تنمية وتطورا بصلابة وقوة شعبها فالنسيج المصري نسيج قبطي اسلامي فرعوني، لن يقدر أحد عليه سوى الله تعالى، مضيفا: “هذا عيد لكل المصريين".

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.

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استقرار الوطن الجمهورية استقرار الشباب والرياضة الفتاح السيسي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشعب المصر

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