السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل سوبر ماركت بقرية أطسا التابعة لمركز سمالوط بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل سوبر ماركت للسلع الغذائية بقرية أطسا البلد التابعة لمركز سمالوط شرق.

بانتقال قوات الحماية المدنية ورجال البحث الجنائي، تبين نشوب حريق داخل سوبر ماركت وقد أسفر عن احتراق سلع ومواد غذائية دون مصابين.

ورجحت تحريات المباحث الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداد النيران للمنازل المجاورة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.