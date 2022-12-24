كشف غموض مقتل عامل على يد صديقه فى مشاجرة بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض واقعة مقتل عامل في مشاجرة خلال حفل خطوبة صديقه بقليوب وجارِ ملاحقة المتهم لضبطه فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بضبط المتهم والتصريح بدفن الجثة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى قليوب التخصصي بوصول المدعو “أسعد. ع” 19 سنة عامل ومقيم رماده مركز قليوب متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام المتوفى بالتواجد بحفل خطوبة صديق المتوفى بالشارع بناحية رمادة مركز قليوب حدثت مشادة كلامية بينه وبين المدعو “حسين. م” 14 سنة عامل والمقيم كفر رمادة مرکز قليوب هارب تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتهم عليه بالضرب بمطواة مما أدى إلى وفاته.

کلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وكشف ملابستها وضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق