السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران سامي فوزي يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

سامي فوزي
سامي فوزي

ترأس مساء اليوم السبت، قداس العيد الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس عيد الميلاد المجيد. 

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنه يذاع حفل قداس عيد الميلاد المجيد مباشر من خلال صفحة "فيسبوك" الخاصة بالكنيسة الأسقفية وقناة الكرمة، بالإضافة لتغطية الحدث من قبل الإعلاميين والصحفيين، إذ يسمح بدخول من سجلوا أسماءهم بالفعل لدى المكتب الإعلامي من أجل استخراج تصاريح الدخول.

 

فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم السبت، ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

وتحتفل الطائفة الأسقفية الأنجليكانية بعيد الميلاد المجيد اليوم السبت، وذلك في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء.

أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، في مساء 6 يناير 2023 المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية، والوزراء.

الأسقفية الأنجليكانية الأسقفية الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية البابا تواضروس الثان البابا تواضروس ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

السكة الحديد: 12 عامل خدمة بقطار «تالجو» الإسبانى

قريبًا.. عرض مسلسل «جروب العيلة» عبر قناتى ON وON DRAMA

غدا.. جامعة سوهاج تستقبل فريق المراجعات الخارجية لاعتماد 7 كليات والإدارات المركزية

3 أيام الشمس لم تظهر.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا

تفاصيل طرح أرز بلدى بالأسواق بسعر 14.5 جنيه (فيديو)

محافظ قنا يشيد بالمواقف الوطنية والحكيمة للراحل أسقف نجع حمادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى