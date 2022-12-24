المطران سامي فوزي يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

ترأس مساء اليوم السبت، قداس العيد الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس عيد الميلاد المجيد.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنه يذاع حفل قداس عيد الميلاد المجيد مباشر من خلال صفحة "فيسبوك" الخاصة بالكنيسة الأسقفية وقناة الكرمة، بالإضافة لتغطية الحدث من قبل الإعلاميين والصحفيين، إذ يسمح بدخول من سجلوا أسماءهم بالفعل لدى المكتب الإعلامي من أجل استخراج تصاريح الدخول.

فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم السبت، ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

وتحتفل الطائفة الأسقفية الأنجليكانية بعيد الميلاد المجيد اليوم السبت، وذلك في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء.

أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، في مساء 6 يناير 2023 المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية، والوزراء.